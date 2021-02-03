Başsavcı Yeniçeri’den Vali Erin’e ziyaret

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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Vali Abdullah Erin’e iadei ziyarette bulundu.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kararnamesi ile Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Önder Yeniçeri, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e iadei ziyarette bulundu.

Başsavcı Yeniçeri’yi makamında ağırlayan Vali Erin, nezaketinden dolayı teşekkür ettiği Yeniçeri’ye görevinde başarılar diledi.

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