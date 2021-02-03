Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 4 yaralı



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Harran´a bağlı Büyük Otluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan olayda kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen silahtan çıkan mermilerin hedefi olan İ.B., A.Ö., M.Ö. ve S.Y. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise olayın çıktığı mahallede güvenlik önlemi alarak kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-02-03 20:51:52



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