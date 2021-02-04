Bölgenin en büyük canlı hayvan pazarında ilk adım

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Yaylak kırsal Mahallesinde bulunan ve bölgenin en büyük canlı hayvan pazar konumunda ilk beton harcı döküldü.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bulunan bölgenin en eski ve en büyük canlı hayvan pazarı yıkılarak yerine yenisi yapılıyor. İlçeye modern bir hayvan pazarı kazandırmak için çalışmalara başlayan Bozova Belediyesi, eski pazarın yıkımını gerçekleştirdi. Yeni Pazar için de ilk beton harcını döken ekipler, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için ayrı bölmeler oluşturacak. Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un talimatları doğrultusunda başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniliyor.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, “Bölgenin en büyük canlı hayvan pazarında günümüz şartlarında daha hijyenik ve sağlıklı ortamın oluşmasında belediye olarak aldığımız kararla yıkımını daha önce yapmıştık. İnşallah yapacağımız canlı hayvan pazarı modernleştirilmiş bir şekilde tüm bölgemize hizmet verecektir” dedi.

Yıllar önce yapılan canlı hayvan pazarı ile semt pazarı iç içe ve hijyenik değildi. Belediye Başkanı Suphi Aksoy göreve geldiği ilk günde Yaylak kırsalında bulunan canlı hayvan pazarının sağlık ve hijyen açısından artık miadını doldurduğunu, kış aylarında çamurdan, yaz aylarında ise sıcaktan girilmeyecek şekilde olduğunu belirtmiş ve yeni yapılacak olan canlı hayvan pazarının daha modern olacağını dile getirmişti. Yaylak kırsal Mahallesinde yaşayan halk da belediyenin çalışmalarından memnun olduklarını söyledi.

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