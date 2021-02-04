Rus işadamı yatırım için Şanlıurfa’ya geldi

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde sağlanan desteklerle Organize Sanayi Bölgesinde üretime başlayan Ayakkabıcılık şirketinin Rusya’daki müşterisi, yatırım olanaklarını incelemek üzere Şanlıurfa’ya geldi.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) oluşturulan Ayakkabıcılar Sanayi Sitesinde yatırımları incelemek için Şanlıurfa’ya gelen Rus işadamı İgor Yakovlev ve eşi Anastasia Yakovlev, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti. Rusya’nın en büyük ayakkabı mağazalarının sahibi olan İgor Yakovlev, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya tarafından kabul edildi. Yakovlev çifti, Rusya’daki ticari faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Şanlıurfa’da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yatırım yapılması noktasında devlet desteklerini çok önemli bulduklarını ve şehrin potansiyellerinin büyük bir imkan olduğunu belirten İgor Yakovlev, hazır giyim konusunda bir yatırım yapmayı gündemlerini almayı planladıklarını ifade etti.

Rus işadamına Şanlıurfa’daki yatırım olanakları, teşvik unsurları ve çeşitli destekler hakkında bilgiler veren Vali Yardımcısı Çetinkaya, Şanlıurfa’nın kalkınmada öncelikli bölgeler arasında en yüksek teşvik imkânlarından faydalanan bir il olduğunu belirterek, sunulan destekler sayesinde Şanlıurfa’nın önemli yatırımlar aldığını dile getirdi.

Çetinkaya, yatırıma yönelik devlet teşviklerinin yanı sıra genç işgücü potansiyeli, lojistik imkânları ve yerel kuruluşların destekleriyle Şanlıurfa’nın yatırım yönünden büyük avantajlar sağladığını ifade ederek, yatırım yapacak herkese sonuna kadar destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

İşadamı Halil Yılmaz’ın hazırladığı sürprizle Valilik kabulünde doğum günü pastası kesen İgor Yakovlev’in eşi Anastasia Yakovlev, Türkiye’de bulunduğu anda doğum gününü kutlamanın büyük bir sürpriz olduğunu belirterek, Türk ve Rus bayrağıyla süslenmiş doğum günü pastasını orada bulunanlara ikram etti.

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