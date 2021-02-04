Kenti savaş alanına çeviren kavgada; 2 tüfek, 8 demir levye, 53 sopa ele geçti (2)

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KAVGADAN ÖLÜMÜNE KAÇIŞ KAMERADA

Şanlıurfa´da kız kaçırma meselesi yüzünden iki grup arasında yaşanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ellerinde sopa olan erkeklerden kurtulmaya çalışan kadınların ezilme tehlikesine rağmen hareket halindeki minibüse binmeye çalıştıkları görüldü. Güvenlik Şube Müdürlüğü önünde yaşanan kavgada erkekler kaçmaya çalışan kadınlara sopalarla vurmaya çalışması görüntülere yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-02-04 17:51:20



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