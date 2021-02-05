Küçik Muhittin, babasına ait tabancayla oynarken başına isabet eden mermiyle öldü

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde 9 yaşındaki Muhittin Açık, babasına ait tabancayla oynarken tetiğe dokununca başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Açık, kurtarılamadı.
Olay, gece geç saatlerde ilçeye 50 kilometre uzaklıktaki Ülkülü Mahallesi´nde meydana geldi. Açık ailesinin 9 yaşındaki çocukları Muhittin, babasına ait ruhsatsız tabancayla oynarken tetiğe dokundu. Dolu olan tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Muhittin Açık, yaralandı. Silah sesi üzerine odaya giren yakınları Muhittin´i yerde kanlar içinde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Muhittin, acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Muhittin Açık´ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Küçük Muhittin´in ölüm haberini alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu.
Jandarmanın olayla soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN
2021-02-05 09:35:22
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