Şanlıurfa´da sağlık çalışanlarına 'Göbeklitepe' robotu desteği



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'da meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 8 kişilik ekibin, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla; uzaktan kumanda edilebilen ve hastanın nabzıyla kanındaki oksijen miktarını ölçen "Göbeklitepe" isimli robot geliştirdiği belirtildi. Şanlıurfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri korona virüs mücadelesine katkı sunmak amacıyla hastanın nabzı ile kanındaki oksijen değerini ölçen robot geliştirdi. Okulun öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 8 kişilik ekip, yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından uzaktan kumanda edilebilen ve hastanın nabzıyla kanındaki oksijen miktarını ölçen "Göbeklitepe" isimli robotu yaptı.

Şanlıurfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Öztoprak, salgın sürecinde sağlık personeli ile hastalar arasında sosyal mesafenin korunmasına yönelik bir robot geliştirdiklerini söyledi. Robotu daha da geliştireceklerini, yeni yapacakları proje ile ortamdaki corona virüsü temizleyen bir robot üretmeyi hedeflediklerini dile getiren Öztoprak,şunları söyledi: "Okulumuz öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 8 kişilik ekiple sağlık çalışanlarına destek olamak amacıyla böyle bir projeyi hayatta geçirdik. Oldukça kapsamlı olan robotumuz ile karınca kararınca sağlık personelimizin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz." dedi.

CEP TELEFONUNDAN KONTROL EDİLEBİLİYOR

Mezun olduğu okulda öğretmenlik yapan Mekatronik Mühendisi Muhammed Said Çiçek, ekip olarak robotik alanda önemli başarılara imza attıklarını belirtti.

Robotta kumanda kullanmadıklarını, bulaş riski yüksek olduğu için her doktor ve hemşirenin aleti bluetooth aracılığıyla telefonundan yönlendirebileceğine işaret eden Çiçek, "Robotun üzerinde bulunan ekran, kamera, mikrofon, hoparlör ile görüntülü ve sesli konuşma imkanı var. Robot sayesinde hastanın nabzı ve kandaki oksijen değerini ölçüyoruz" dedi. Robot aracılığıyla hastalara ilaç ve yiyeceklerini de ulaştırabildiklerini ifade eden Çiçek, "Göbeklitepe"yi alanda kullanılması için Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edeceklerini kaydetti.

DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-02-05 13:14:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.