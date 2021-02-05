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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceylanpınar’da yeni proje çalışmaları

İHA

Ceylanpınar’da yeni proje çalışmaları

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine yeni proje çalışmaları devam ediyor.
İlçe merkezimizdeki Bahçelievler, 15 Temmuz, Cumhuriyet, Yenişehir, Mehmet Akif Ersoy Mahallelerimizde eksik kalan sokak ve caddelerimizde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ayrıca ilçe merkezimizin farklı sokak ve caddelerin deforme olan kilitli parkeler ekiplerimiz tarafından tespit edilerek aynı gün onarımı yapılırken, kırsalında da 113. 400 metre karelik kilitli parke çalışması yapıldı.
Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, “İlçe merkezi ve kırsalında bugüne kadar toplam 113.400 metre kare kilitli parke taşı döşendi. İlçe merkezimizdeki Bahçelievler, 15 Temmuz, Cumhuriyet, Yenişehir, Mehmet Akif Ersoy Mahallelerimizde eksik kalan sokak ve caddelerimizde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ayrıca ilçe merkezimizin farklı sokak ve caddelerin deforme olan kilitli parkeler ekiplerimiz tarafından tespit edilerek aynı gün onarımı yapılıyor. İlçe kırsalımızda yer alan Boğalı Mahallesi'nde 23.000 m2, Muratlı Mahallesi'nde 30.000 m2, Yukarı Karataş Mahallesi’nde 12.000 metre kare ve Gümüş Mahallesi’nde 7.000 m2 kilitli parke döşeme çalışmaları yaparak mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızı yazın tozdan kışın çamurdan kurtardık. Kırsaldaki tüm mahallelerimizde parke taşı döşeyeceğiz. Göreve geldikleri günden bugüne kadar ilçede yeşillendirme çalışmalarını aralıksız sürdürdükleri bilgisini veren Soylu, Yeşil Ceylanpınar seferberliği başlattıklarını belirterek, “Barış Pınarı Harekatı sırasında sınırın sıfır noktasından ilçemize atılan mühimmatlardan dolayı şehit olan iki evladımızın adını da yaptığımız iki yeni parkımıza verdik. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Viranşehir Caddesinde Şehit Elif Terim Parkı, Yenişehir Mahallesi Seyfullah Hacımüftüoğlu Caddesinde ise Şehit Mazlum Güneş Parkı yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yaptığımız bu iki parkımız 6.000 metrekare büyüklüğündedir. Yine büyük bir projemiz olan Millet Bahçemizin projesi bitti. Kısa bir zaman içerisinde ihale aşaması da bitecek. Halkımızın aileleri, dost ve arkadaşlarıyla temiz havada hoşça vakit geçirecekleri nezih bir ortam oluşacak. Bu alanın şehrimizin girişinde bulunması daha ilçemize girerken nezih bir görüntü oluşturacak. Yoğun uğraşlarımız sonucu TİGEM’den 220 dönümlük arazi talebinde bulunduk. Mücadelemiz ve çabalarımız sonuç vererek talep ettiğimiz 220 dönümlük alanı belediyemize devrini aldık. Geçtiğimiz ay Millet Bahçesiyle ilgili proje üzerinde çalışmalar yaptık. Hazırladığımız projenin son haline göz attık. Millet Bahçemizin içerisinde Millet Kıraathanesi, Kütüphane, Mescit, Piknik Alanı, Basketbol sahası, Tenis kortu, Voleybol sahası, Çocuk Oyun Alanı, Şelale, Oto Park ve Antik Tiyatro alanları yer alacak. Ceylanpınar’ımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Mardin Kızıltepe yolu ihalesi bitti
Daha önce “Ölüm Yolu” olarak anılan ve birçok canların kaybedildiği, mal kayıplarının yaşandığı Mardin Kızıltepe Karayolu sorununa da değinen Feyyaz Soylu, “Bu yoldaki sorunu girişimlerimiz sonucu çözdük. Bu yol ölüm yolu olmaktan çıkıp umut yolu olmuştur. İhalesi gerçekleştirildi” müjdesini verdi.
Doğalgaz için kazma vuruluyor
Soylu, “Konu ile ilgili BOTAŞ Genel Müdürlüğü ile bizzat görüşme yaptım. Genel Müdür Yardımcımız ile yaptığımız bu görüşmenin akabinde doğal gazla ilgili ihalenin yapılacağı müjdesi geldi. 24 Aralık 2020 tarihinde de ihale yapıldı. Kanal açma çalışmaları başlayacak. Doğal gazımız da halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Gümrük Kapısı ile ilgili Soylu,
“Bu iş bizim hizmet alanımızda değil ama ilçemizi ilgilendiren her konuda değil elimizi gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Bu kapsamda, Gümrük Kapısı’nın açılması için ne gerekiyorsa yaptık. Şu anda bunun meyvesini alıyoruz. Her gün yüzlerce araba giriş çıkış yapıyor ve esnafımızın yüzü gülüyor ve dolayısıyla hem ilçe hem ülke ekonomimize katkı sunuyor. Ceylanpınar’ımızın 100 yıllık Gümrük Kapısı hayal olmaktan çıktı. İlerleyen yıllarda daha modern bir kapıya kavuşacağımızı umut ediyorum. Burası Ortadoğu'ya açılan en güzel kapı olacak” şeklinde konuştu.

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