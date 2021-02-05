Salça kovalarında ruhsatsız 15 tabanca ele geçirildi

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Şanlıurfa'da salça kovaları içerisinde 15 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptığı çalışmalarda bir otobüsü durdurdu. Ekipler, araçta yaptığı aramada salça kovaları içerisinde gizlenmiş vaziyette 15 ruhsatsız tabanca, 15 şarjör ile 16 mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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