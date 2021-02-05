Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi (2)

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JANDARMA NÖBET TUTMAYA DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa'nın simgeleri arasında gösterilen Göbeklitepe yakınlarında araziye yerleştirilen metal blokun etrafına güvenlik şeridi çekildi. Jandarma ekipleri, metal blok etrafında nöbet tutmayı sürdürüyor.

Dron ile havadan da görüntülenen metal bloğun kimler tarafından ne amaçla bırakıldığına yönelik araştırma sürerken, olayı duyanlar da merakla gelişmeleri takip etmeye başladı. Bu arada bloğu görmek için bölgeye gelen meraklı vatandaşlar jandarma ekiplerince uzaklaştırıldı.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-02-05 18:46:25



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