Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok havadan görüntülendi

Göbeklitepe yakınlarında araziye yerleştirilmiş üzerinde Göktürk alfabesiyle, "Gök yüzüne bak ayı gör" yazılı metal blok drone ile havadan görüntülendi.

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin bulunduğu Örencik Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada, 3 kenarı bulunan 3 metre uzunluğunda 45 santim genişliğinde metal blok drone ile havadan görüntülendi. Metal blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazıldığı belirlendi. Jandarma istihbarat ekiplerinin nöbeti ile meraklı köylülerin bekleyişi sürüyor.

Drone ile havadan görüntülenen metal blokun çevresi güvenlik şeridi ile kapatıldığı, jandarma ekiplerinin nöbetinin ise sürdüğü görüldü.

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