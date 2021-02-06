Şanlıurfa´da, Orta Çağ'dan kalma piton derisi ele geçirildi



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Orta Çağ'dan kaldığı değerlendirilen, üzerine figürlerin işlendiği, 4 metre uzunluğunda piton derisi ile çeşitli dini kitaplar ele geçirildi, 2 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik 2 aylık teknik ve fiziki takip sonrası operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin, operasyon kapsamında 2 şüphelinin adresinde yaptığı aramada; 'sihir ve muska olarak kötü ruhları kovmak, uzak tutmak' amacıyla Orta Çağ'a kadar kullanıldığı ve Mısır kökenli olduğu tahmin edilen, üzerine elle işlenmiş çok sayıda figürün bulunduğu, 4 metre uzunluğundaki piton derisi ile yine Orta Çağ'dan kaldığı değerlendirilen 5 dini kitap, 2 deri üzerine el yazması dini yazıt, 2 kitap kutusu ve dini yazıların bulunduğu parşömen ele geçirildi. Eserler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, jandarma tarafından gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 2 şüphelinin sorgusuna başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-02-06 13:26:09



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