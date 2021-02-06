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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmanın Göbeklitepe´deki metal blok nöbeti devam ediyor (2)

DHA

Jandarmanın Göbeklitepe´deki metal blok nöbeti devam ediyor (2)


JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU
Şanlıurfa'da heyecana yol açan Göbeklitepe yakınlarındaki metal bloğun gizemi devam ederken, İl Jandarma Komutanlığı olayın aydınlatılması için özel ekip kurdu.  
Özel ekip, ilk olarak metal bloğun 4 Şubat gecesi getirildiğini belirledi. Bir yandan metal bloğun konulduğu arazinin bulunduğu Örencik Mahallesi sakinlerinin bilgisine başvuran ekipler, diğer yandan da hem Göbeklitepe ören yerindeki hem de bölgeye ulaşımın sağlandığı güzergah üzerindeki mobese ile güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 4 Şubat gününden itibaren tüm kayıtları inceleyen ekipler, kamyon, kamyonet ve kapalı kasa tüm araçları titiz şekilde tek tek tarıyor. En küçük ayrıntıyı bile değerlendiren ekipler, bölgeye gelen araç plakalarından metal bloğun kimler tarafından getirildiğini saptamaya çalışıyor.
Bu arada, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bölgeye çevre mahallelerde oturan ve arazilerine giden vatandaşların dikili metal bloğu görmeye gelmeleri dron kamerasıyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2021-02-06 14:00:45

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