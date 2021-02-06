Jandarmanın Göbeklitepe´deki metal blok nöbeti devam ediyor (3)



ŞANLIURFA VALİSİ İNCELEME YAPTI

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Jandarma Komutanı Metin Düz, Örencik Mahallesi'nde kim tarafından ne amaçla bırakıldığına yönelik araştırmaların sürdüğü metal bloğun bulunduğu alanda inceleme yaptı. Mahalle sakinleri ile görüşüp güvenlik güçlerinden bilgi alan Vali Erin, "Şu an size verebileceğim bir bilgi yok. İşin ehli olan uzmanlar incelemesini yapıyor. Kısa süre içerisinde ne olduğuyla ilgili açıklama yapılacak. Biz de merak ediyoruz ne olduğunu" dedi.

Öte yandan Örencik Mahallesi'nde yaşayan tarla sahibi Fuat Demirdil, dün sabah arazisine geldiğinde toprağa saplı metal bloku fark edip, durumu jandarmaya bildirdiğini söyledi. Mahalle sakinlerinin tedirgin olduğunu anlatan Demirdil, metal bloğun arazisinden kaldırılmasını ve kim tarafından tarlasına getirildiğinin belirlenmesini istedi. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-02-06 18:51:18



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