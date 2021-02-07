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Yöresel kıyafetleriyle tenis oynayan mahalleliden Hülya Avşar’a davet Toprak alanda tenis oynayan Sarıbal Mahallesi sakinleri modern kortlarına kavuşuyor

İHA

Yöresel kıyafetleriyle tenis oynayan mahalleliden Hülya Avşar’a davet Toprak alanda tenis oynayan Sarıbal Mahallesi sakinleri modern kortlarına kavuşuyor

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde toprak alana kurdukları kortta tenis oynamaya çalışan Sarıbal Mahallesi sakinleri halı sahalarına kavuşurken, modern tenis kortlarına da yakın zamanda kavuşacak. Mahalle sakinleri, ünlü sanatçı Hülya Avşar’ı tenis oynamaya köye davet etti.
Viranşehir ilçesine yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıbal kırsal Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, korona virüs salgını döneminde zaman geçirmek amacıyla tarlada tenis kortu kurdu. Mahallede 4 yıldır öğretmenlik yapan Yusuf Avcıbaş’ın desteğiyle kurulan kortta genci yaşlısı bütün mahalleli yöresel kıyafetleriyle tenis oynamaya başladı. Mahallelinin kendi imkanlarıyla yaptığı kortta tenis oynaması, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da dikkatini çekti. Bakanın talimatıyla harekete geçen Gençlik ve Spor Şanlıurfa İl Müdürlüğü, mahalleye modern bir tenis kortu ile halı saha yaptı. Halı saha kısa bir sürede tamamlanarak mahallelinin hizmetine sunuldu. Tenis kortunun da tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi.
Şalvar ve yöresel kıyafetleriyle sahaya inen mahalleli, çekişmeli maçlar yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı maçta birbirinden güzel goller atan mahalleli, profesyonel futbolcuları aratmadı.

Hülya Avşar’a meydan okudular
Hülya Avşar’ı maç oynamaya beklediklerini söyleyen Celal Avcıbaşı, ”Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Toprak korttan futbol sahasına ve tenis kortuna kavuştuk. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Hülya Avşar’ı buraya davet ediyoruz” diye konuştu.

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