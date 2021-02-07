Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

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Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı Deliler kırsal mahallesinde yaşandı. Şeref Özel’in (17) kullandığı 63 B 716 plakalı traktör, mahalle yakınlarında devrildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Ceset, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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