Devrilen traktörün altında kalarak öldü

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Şeref Özel (16) hayatını kaybetti.

Bozova´ya bağlı Deliler Mahallesi'nde iddiaya göre, tarladan dönen Şeref Özel´in kullandığı 63 B 716 plakalı traktör, kontrolünden çıkarak devrildi. Ters dönen traktörün altında kalan Özel´i görenler sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde Şeref Özel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özel'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-02-08 11:52:23



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