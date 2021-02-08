Şanlıurfa’da genel sekreter istifa etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, kardeşi Abdurrahman Kırıkçı’nın Şanlıurfa Ak Parti İl Başkan adayı olmasından dolayı genel sekreterlik görevinden ayrılma kararı aldı.

Genel Sekreter Mahmut Kırıkçı, kardeşi Abdurrahman Kırıkçı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ak Parti Şanlıurfa İl Başkan Adayı olarak açıklanması nedeniyle ailevi yakınlığını gerekçe göstererek Genel Sekreterlik görevinden ayrılma kararı aldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Genel Sekreter Mahmut Kırıkçı’nın ayrılma kararını resmi soyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle duyurdu:

“Şehrimiz için Belediyemizde görev alan Genel Sekreterimiz Mahmut Kırıkçı, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı adayımıza olan ailevi yakınlığından dolayı görevinden ayrılma kararı almıştır. Bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler için kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı da görevden affını istediğini şu ifadelerle duyurdu, ”Ak davamızın kutlu yolculuğunda 2023 vizyonu ve yepyeni bir aşkla ve heyecanla yapılacak il kongresinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İl Başkanlığı görevinin kardeşim Abdurrahman Kırıkçı’ya tevdi edilmesi nedeniyle sosyolojik dengeler adına feragatin bize düştüğü mülahazasıyla 22 aydır yürüttüğüm Genel Sekreterlik görevinden affımı istedim. Bu göreve atanmama vesile olan ve şu ana kadar omuz omuza çalıştığımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor hepsinden ayrı ayrı helallik diliyorum” diye konuştu.

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