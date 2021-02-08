Meraklıları akın akın gizemli bloku ziyaret ediyor Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemi, bölgedeki güvenlik kameraları ile çözülecek

Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki araziye yerleştirilen metal blokun gizemi 4 gündür çözülemiyor. Meraklıların yoğun şekilde ziyaret ettiği metal blokun bulunduğu bölgedeki şehir polis ve güvenlik kameraları inceleniyor.

Şanlıurfa'da, 12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın ilk tapınağı konumundaki Göbeklitepe yakınlarında bir araziye yerleştirilen metal blok, 4 gündür gizemini koruyor. Kentte heyecana yol açan metal blokun kimler tarafından ne amaçla araziye yerleştirildiğinin tespitine yönelik kurulan özel ekibin çalışmaları devam ediyor. Metal blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Gökyüzüne bak Ay’ı gör' yazıldığı belirlendi. Ekiplerin, Şanlıurfa'ya ulaşımın sağlandığı Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman yönündeki tüm kamera kayıtları ile Göbeklitepe ve Örencik Mahallesi bölgesine ulaşımın sağlandığı güzergah üzerindeki şehir polis ve güvenlik kameralarını incelemeye aldığı bildirildi. Son bir haftalık kamera kayıtlarını saniye saniye izleyen ekipler, burada metal blokun taşınabileceği kamyon, kamyonet, tır, minibüs ve kapalı kasa araçları da mercek altına aldı. Ekipler, görüntülerden elde ettiği şüpheli araçları plaka kayıtlarından inceleyerek, metal bloku taşıyıp taşımadığı sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

Bölgede meraklı mahallelinin ve jandarma ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

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