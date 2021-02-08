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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da gençlere yönelik yatırımlar sürüyor

İHA

Şanlıurfa’da gençlere yönelik yatırımlar sürüyor

Türkiye’nin en genç şehri Şanlıurfa’da gençlere yönelik projelerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, hizmete sunduğu 16 gençlik merkezi ve 33 spor salonu ile gençlerin geleceğine yatırım yapıyor.
Yaş ortalaması 20.4 ile Türkiye’deki en genç şehir unvanını koruyan Şanlıurfa, 2 milyon 115 bin 256’yı bulan nüfusu ile gelişerek büyümeye davam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün "Gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır" diyerek üzerinde önemle durduğu konulardan biri olan gençlik merkezleri ve spor salonları Şanlıurfalı gençlerin özellikle pandemi döneminde zamanlarını verimli değerlendirmelerine imkan sağlıyor. Futbol, voleybol, basketbol alanında Şanlıurfalı gençler aktif olarak spor tesislerinden faydalanabilirken bireysel spor alanında 21 branşta sporcu yetiştirmek adına 33 adet spor salonunda uzman eğiticiler tarafından eğitilen gençler ulusal ve uluslararası yarışmalardan madalyalarla dönüyor. Büyükşehir belediyesi gençlik ve spor hizmetleri daire başkanlığı bünyesinde bulunan gençlik merkezlerinde resim, bilgisayar, müzik gibi birçok dalda eğitimler veriliyor. Ayrıca spor salonlarında ise gençler judo, tekvando, güreş gibi branşlarda eğitim görüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında zor bir süreçten geçtiklerini ve evde sıkıldıklarını belirten gençler büyükşehir belediyesinin kendilerine sunduğu imkânlar sayesinde zamanlarını daha verimli kullandıklarını belirterek kendilerine en yakın gençlik merkezlerinde veya spor salonlarında çeşitli eğitimler alarak eğlendiklerini ve spor yaptıklarını aktardılar.

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