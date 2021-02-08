Akçakale´de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, ŞanlıurfaAkçakale kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine giden sürücüsü öğrenilemeyen 63 ABZ 748 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan İbrahim Halil Aydar ile Murat Ünal ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Halil Aydar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-02-08 18:44:28



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