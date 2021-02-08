Siyah torbalar polisi harekete geçirdi Şanlıurfa’da yol kenarına bırakılan siyah torbalar fünye ile patlatıldı

Şanlıurfa’da yolun iki tarafına bırakılan siyah torbalar fünye ile patlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi yakınlarından geçen çevre yolu üzerinde yaşandı. Seyir halinde olan sürücüler, trafik ışıklarının olduğu bölgede yolun her iki tarafına konulmuş iki tane siyah naylon torba gördü. Torbalarda bomba olabileceğinden şüphelenen sürücüler, polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak bomba imha uzmanlarını çağırdı. Bölgeye tedbir amaçlı ambulans da sevk edildi. Olay yerine giden bomba imha uzmanları, torbaları fünye ile patlattı. Yapılan incelemede torbaların içerisinde çöp ve toprak olduğu belirlendi. Trafiğe kapanan yol yeniden açıldı.

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