Haliliye'de hizmetler gönüllere dokunuyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “gönüllere dokunuyoruz” sloganıyla yürütülen Evde Bakım Hizmeti, 438 ailenin yüzünün güldürüyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, “Dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye” şiarıyla gönüllere dokunan hizmetlerini devam ettiriyor. Bu kapsamda bakıma muhtaç vatandaşlar için başlatılan Evde Bakım Hizmeti de, yaşlıların yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Ailelerin başvuruları sonucunda yapılan incelemeye göre 438 ailenin başvuruları kabul edildi. Evde bakım hizmetinde görevli personeller, ailelerin evlerini Korona virüs salgını tedbirleri göz önünde bulundurarak ziyaret ediyor. Evi köşe bucak temizleyen ekipler, ailelerin de kişisel bakımlarını eksik etmiyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Evde Bakım Hizmetine başvuruların devam ettiği ifade edilirken, yapılan başvurular neticesinde inceleme komisyonu tarafından ailelerin evleri ziyaret edileceği de kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.