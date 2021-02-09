Suruç'taki canlı bomba saldırısı davasına devam edildi



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, 6 yıl önce 33 kişinin yaşamını yitirdiği, terör örgütü DEAŞ üyesi canlı bomba Şeyh Abdurahman Alagöz'ün kendisini patlattığı terör saldırısı davasının görülmesine devam edildi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG denetimindeki Ayn El Arap bölgesine yardım götürmek için Türkiye'nin çeşitli illerinden Suruç'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyeleri 20 Temmuz 2015 günü Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ'lı canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Canlı bomba saldırısında 33 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı. 6 yıl önce gerçekleşen canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 18'inci duruşması, güvenlik gerekçesiyle Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Hilvan Salonu'nda koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında davaya müdahil olan avukatlar katıldı.

Dava dosyasının tek tutuklu sanığı olan Yakup Şahin, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılarak üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyip beraatini istedi. Duruşmada söz alan avukatlar ise tutuklu sanık Şahin'in mahkemeye getirilerek dinlenmesini isteyip, 12 Ocak 2020'de Şanlıurfa'da yakalanan DEAŞ'lı terörist Azzo Halaf Süleyman El Aggal'ın soruşturma aşamasındaki ifadelerinin dosyaya eklenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti ailelerin avukatlarının, İlhami Bali ve Deniz Büyükçelebi'nin tape kayıtlarının bir örneğinin istenmesine, yine 2 şahıs hakkında yakalamalarına dair MİT ve İçişleri Bakanlığı'nın bir çalışmasının olup olmadığının sorulmasına, Azzo Halaf Süleyman El Aggal adlı şahsın ifade ve sorgu zaptının dosyaya eklenmesine dair taleplerini kabul etti. Şahin'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-02-09 15:05:21



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