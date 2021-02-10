Arazisindeki taşları temizletirken iş makinesinin altında kalıp, öldü

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, arazisindeki taşları temizleten çiftçi Esat Altundal (55), manevra yapan iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Divan Mahallesi'nde meydana geldi. Arazisinde taşları temizleten Esat Altundal, manevra yapan R.T. yönetimindeki iş makinesinin altında kaldı. Ağır yaralanan Altundal, çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Altundal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Altundal´ın cenazesi otopsi için morga konulurken, iş makinesi operatörü R.T. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-02-10 10:51:27



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