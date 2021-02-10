Şanlıurfa'da endişe yerini sevince bıraktı



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, kentin simgelerinden Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarındaki araziye gizemli şekilde yerleştirilen ve aynı şekilde kaldırılan monolit benzeri metal blokun Türkiye'nin Milli Uzay Programının bir parçasının olduğunun ortaya çıkması ve üzerindeki ifadenin de programın sloganı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması, kentte 5 gün süren endişeyi sevince dönüştürdü.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Göbeklitepe yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada geçen hafta cuma günü 3 metre yüksekliğindeki metal blok görüldü. Herkesi şaşırtan ve kimler tarafından ne amaçla konulduğuna ilişkin senaryolar üretilen metal blok, dün sabah saatlerinde gizemli şekilde kaldırıldı. Türkiye´nin yanı sıra dünya gündeminde de günlerdir herkesin ilgi gösterdiği, üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı metal blok ile ilgili yetkililer ise suskun kalarak, oluşan gizemi daha da arttırdı.

Konulması ve kaybolması ile kafaları karıştıran ve konulduğu tarlanın bulunduğu Örencik Mahallesi sakinlerini endişelendiren monolitin sırrı, dün akşam Türkiye'nin Milli Uzay Programı tanıtımında ortaya çıktı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Türkiye'nin Milli Uzay Programını, 'Bugünlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor; `gök yüzüne bak ayı gör´ diyoruz" diyerek dünyaya duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programın sloganının monolit üzerindeki ifade olması tüm dünyanın günlerdir aradığı soru da cevaplanmış oldu.

`MERAKTAN ÇATLIYORDUK, AMA ŞİMDİ ÇOK MUTLUYUZ´

Metal blokun yerleştirildiği Örencik Mahallesi sakinleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından yaşadıkları endişenin sona erdiğini ifade etti. Mahallede oturan Mahmut Yıldız, günlerdir metal blokun sırrının çözülmesini beklerken meraktan çatladıklarını ifade etti. Herkesin telaşlı olduğunu anlatan Mahmut Yıldız, "Bu blok buraya dikildiğinde herkes telaş içindeydi. Ne olduğunu merak ediyorduk. Gece yarısı dikip tekrar gece yarısında kaldırdılar. Cumhurbaşkanımız bunu açıkladıktan sonra millet olarak rahatladık. Dünyada yaşanan teknoloji gelişiminde Türkiye´nin de artık uzayda söz sahibi olması ve bunun sloganının da bizim mahallemizden dünyaya ilan edilmiş olması bizi gururlandırdı" dedi.

Mahalleliden Nuri Bahçe ise herkesin gizemini merak edip kilometrelerce uzaktan gelerek hatıra fotoğrafı çektirdiği monolitin, Türkiye'nin uzay programının tanıtımı için konulmuş olmasının kendilerini sevindirdiğini ifade ederek, "Biz çok merak ediyorduk. Monolitin üzerinde 'gökyüzüne bak ayı gör' yazılmış olmasına da bir anlam veremiyorduk. Cumhurbaşkanımız bunu açıklayınca hem rahatladık hem de mahalle olarak gururlandık" şeklinde konuştu.

Hasan Yıldız ise günlerce senaryolar ürettiklerini ancak gerçeğin ortaya çıkmasıyla büyük mutluluk yaşadıklarını kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-02-10 11:27:04



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