Karaköprü'de yol ağı genişliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaköprü'de yol ağı genişliyor

İHA

Karaköprü'de yol ağı genişliyor

Karaköprü Belediyesi her geçen yıl büyüyen ve gelişen ilçenin her yerinde yeni yollar açarak yol ağını genişletiyor.
Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Başkan Metin Baydilli'nin talimatıyla yeni yapıların oluştuğu mahallelerde yeni yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeni yapılaşmanın fazla olduğu ve sürekli yeni yollara ihtiyaç duyulan Seyrantepe, Batıkent ve Güllübağ yeni yollar açılırken, vatandaşların araçlarıyla rahatlıkla seyahat etmeleri için deforme olmuş yerlerde onarım çalışmaları ve asfalt yollarda yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Baydilli ilçenin yol ağını her geçen gün genişlettiklerine dikkat çekerek, "İlçemiz 2021 itibariyle 237 bin nüfusu devirmiş durumdadır. Biz de bu nüfus artışına ve yapılaşmaya ayak uydurmak için sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın yol sıkıntısı çekmemesi için, ilçemizi modern ve geniş yollarıyla daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için daha fazla çalışmamız gerektiğini biliyoruz ve çalışacağız" diye konuştu.
Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri program dâhilinde ihtiyaç olan bölgelerde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ceylanpınar’da sosyal belediyecilik çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Ceylanpınar’da sosyal belediyecilik çalışmaları ...
Şanlıurfalılardan Göbeklitepe'deki metal blok için Cumhurbaşkanına teşekkür
YEREL HABERLER Şanlıurfalılardan Göbeklitepe'deki metal blok için ...
Şanlıurfa´da silahlı arazi kavgası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da silahlı arazi kavgası: 4 yaralı
İhtiyaç sahibi ailelere sürpriz destek
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi ailelere sürpriz destek
Siverek’te çocuklar ata sporu okçuluğu öğreniyor
YEREL HABERLER Siverek’te çocuklar ata sporu okçuluğu öğreniyor
Şanlıurfa'da endişe yerini sevince bıraktı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da endişe yerini sevince bıraktı
Arazisindeki taşları temizletirken iş makinesinin altında kalıp, öldü
YEREL HABERLER Arazisindeki taşları temizletirken iş makinesinin ...
Şanlıurfa´da kilolarca et kamyonet kasasında taşındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da kilolarca et kamyonet kasasında taşındı
Kore Gazisi, 68 yıl sonra madalyasına kavuştu
YEREL HABERLER Kore Gazisi, 68 yıl sonra madalyasına kavuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu, Şanlıurfa´daki monolit gizemi çözüldü
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu, Şanlıurfa´daki monolit ...
Viranşehir'de OSB yolu genişliyor
YEREL HABERLER Viranşehir'de OSB yolu genişliyor
Hobi Bahçesi Proje çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Hobi Bahçesi Proje çalışmaları devam ediyor
Minik bağlama hediyesi valiyi sevindirdi
YEREL HABERLER Minik bağlama hediyesi valiyi sevindirdi
Haliliye’de kadınlara pozitif ayrımcılık
YEREL HABERLER Haliliye’de kadınlara pozitif ayrımcılık
Suruç'taki canlı bomba saldırısı davasına devam edildi
YEREL HABERLER Suruç'taki canlı bomba saldırısı davasına devam ...
Karaköprü Belediyespor galibiyet peşinde
YEREL HABERLER Karaköprü Belediyespor galibiyet peşinde
Sırrı çözülemeyen metal blok ortadan kayboldu Tarla sahibi Fuat Demirdil: “Ne olduğuna anlam veremeden ortadan kayboldu”
YEREL HABERLER Sırrı çözülemeyen metal blok ortadan kayboldu Tarla ...
Karaköprü kırsalı çamurdan kurtarılıyor
YEREL HABERLER Karaköprü kırsalı çamurdan kurtarılıyor
Haliliye'de hizmetler gönüllere dokunuyor
YEREL HABERLER Haliliye'de hizmetler gönüllere dokunuyor
(Özel) Kore gazisi 71 yıl sonra madalyasına kavuştu
YEREL HABERLER (Özel) Kore gazisi 71 yıl sonra madalyasına kavuştu
Şanlıurfa´daki metal blok, 5 gün sonra gizemli şekilde ortadan kayboldu (2)
YEREL HABERLER Şanlıurfa´daki metal blok, 5 gün sonra gizemli ...
Şanlıurfa´daki metal blok, 5 gün sonra gizemli şekilde ortadan kayboldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa´daki metal blok, 5 gün sonra gizemli ...
Göbeklitepe yakınlarındaki gizemli metal blok ortadan kayboldu
YEREL HABERLER Göbeklitepe yakınlarındaki gizemli metal blok ortadan ...
Siyah torbalar polisi harekete geçirdi Şanlıurfa’da yol kenarına bırakılan siyah torbalar fünye ile patlatıldı
YEREL HABERLER Siyah torbalar polisi harekete geçirdi Şanlıurfa’da ...