Şanlıurfa'da nar fidanı dağıtımı başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale’deki fidan üretim tesislerinde ürettiği nar fidanlarını talepte bulunan vatandaşlara Şehit Nusret Meyve Fidanlığında dağıtmaya başladı.

Şanlıurfa’da tarımsal üretime yönelik desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından dağıtımı yapılan olan nar fidanları 10’lu deste şeklinde teslim edildi. 5 Şubat 2021 tarihinde başvuruların sona erdiği nar fidanı dağıtım kampanyası kapsamında yaklaşık 600 başvuru yapılırken 30 bin adet nar fidanı dağıtımı yapılması planlanıyor. Nar fidanlarından almaya gelen vatandaşlar, daha yeşil bir Şanlıurfa için çalışan Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.

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