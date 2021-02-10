Şanlıurfa´da borçlusunun tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)ŞANLIURFA´da, Halil Kermeli (28) kendisine borcu olan kişiyi evde bulamayınca tartıştığı eşi Meryem Güneş´i (23) pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, öğleden sonra Güneş Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Kermeli, koyun satışı nedeniyle borcu bulunan kişilerin evine gitti. Gittiği evde borçlu kişiyi bulamayan Kermeli, ismi öğrenilemeyen borçlusunun eşi Meryem Güneş´le tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kermeli, yanında bulunan tüfekle Meryem Güneş´e ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan kadının hayatını kaybetmesi üzerine Halil Kermeli, aynı tüfekle evin avlusunda intihar etti. Silah seslerini duyup, gelenler yerde kanlar içerisinde iki kişiyi görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Meryem Güneş´in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Halil Kermeli ise kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarmanın soruşturması sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-02-10 19:00:30



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