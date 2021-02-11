15 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı yakalandı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası ile aranan H.T., yakalanıp, cezaevine gönderildi.

Akçakale ilçesinde dolandırıcılık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.T., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-02-11 10:24:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.