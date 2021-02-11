Bakan Pekcan’dan esnafa müjde Ciro kaybı ödemeleri en kısa zamanda gerçekleştirilecek Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Şanlıurfa’da

Şanlıurfa’ya bir ziyaret gerçekleştiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren esnafa müjde verdi. Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteklerine ilişkin şu ana kadar 1 milyon 400 binin üzerinde başvurunun onaylandığını belirterek lokanta, restoran ve kafe gibi işletmelere yönelik ciro kaybı ödemelerinin de en kısa zamanda gerçekleştirileceğini kaydetti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Şanlıurfa’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve milletvekillerinin de aralarında bulunduğu heyetle Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden Pekcan, şeref defterini imzalayarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ziyareti kapsamında Şanlıurfa’da esnaf ve sanatkarlar, sanayiciler ve oda temsilcileriyle bir araya geleceklerini belirten Pekcan, ilgili tüm kesimlerin taleplerini dinleyeceklerini dile getirdi. Bütün dünyanın pandemiden hem sağlık hem de ekonomik anlamda çok etkilendiğini ifade eden Pekcan, iş adamları ile esnafın da bundan fazlasıyla etkilendiğini ancak Türkiye’nin hem sağlık alanında hem de ekonomik alanda diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını aktardı.



Dünya küçülürken Türkiye büyüdü

IMF verilerine göre dünya ekonomisinin yüzde 3.5 küçüldüğü bir dönemde Türkiye’nin üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 büyüme gerçekleştirdiğini belirten Pekcan Pekcan, Türkiye’nin 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatacak çok az sayıdaki ülkelerin arasında gösterildiğini söyleyerek, “Çok şükür Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlık altyapımız sayesinde bu süreci temkinli ve başarılı bir şekilde geçiriyoruz. İnşallah aşıların da yaygınlaştırılmasıyla hem sağlık ve hem ekonomik alanda dünyadan ayrışarak yolumuza devam edeceğiz. PMI, Kapasite kullanım oranı gibi göstergeler de önümüzdeki dönemde ekonomik iyileşmenin devam edeceğinin göstergeleri. Türkiye’nin ilk defa çeyrek dönem ihracatı 50 milyar doların üzerine çıkarak, 2020 yılında 51,2 milyar dolar oldu. 2020’yi hedeflerin ötesinde 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapattık” dedi.



2020 yılında 42.6 milyar lira düşük faizli kredi

Pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı İstikrar Kalkanı ile beraber iş dünyasına istihdam, finansman ve vergi kolaylıkları getirildiğini hatırlatan Pekcan, TESKOMB’ın esnaf ve sanatkarlara toplam 68 milyar TL tutarında düşük faizli kredi kullandırdığını bunun 42.6 milyar lirasının sadece 2020 yılında kullandırıldığını söyledi. Pekcan, geçen hafta esnaf ve sanatkarın ESKOMB’a olan kredi borçlarının haziran sonuna kadar ertelendiğini hatırlatarak, bu süreçte gerekli tedbirleri almaya devam ettiklerini söyledi.



Yeni destekler geliyor

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik üç ay süreyle bin TL gelir kaybı desteği, büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 TL kira desteği ödemelerinin başladığını hatırlatan Pekcan, gelir kaybı ve kira destekleri için şu ana kadar 1 milyon 400 binin üzerinde başvurunun onaylandığını bildirdi. Pekcan, destekler için Şanlıurfa’dan da 15 bin 842 esnafın başvuruda bulunduğunu ve 14 milyon 300 bin liralık da ödeme gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bakan Pekcan, ciro kaybı desteğine de değinerek, “Geçtiğimiz haftalarda yine Cumhurbaşkanımızın açıkladığı üzere özellikle pandemi döneminde en çok etkilenen kafe ve restoranlara yönelik ciroları 3 milyon lira ve altı olan işletmelere yönelik 2020 yılında 2019’a nazaran yüzde 50 ve üzerinde ciro kaybı olan işletmelerin ciro kayıplarının %3’ü oranında kendilerine destek verilecek. Bu da minimum 2 bin lira maksimum 40 bin lira olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bu yönde çalışmaları tamamlandı. Çoğu işletmenin 40 bin lira (destek) alacağını öngörüyoruz. İnşallah en kısa zamanda ödemeleri gerçekleştireceğiz“ ifadelerini kullandı.



Şanlıurfa'da ihracat desteği

Bakan Pekcan, Şanlıurfa'ya son 2 senede 1,7 milyon lira ihracat desteği verdiklerini vurgulayarak, Eximbank tarafından da Şanlıurfa’ya 5,7 milyon dolar ihracat desteği sağlandığını kaydetti. Bakanlığın ihracatı tabana yaymak için 81 ilde ihracata ilk adım programını başlattıklarını ve 78 ilde çalışmaları tamamladıklarını anlatan Pekcan, Şanlıurfa’da ihracat potansiyeli olduğu halde ihracat yapamayan firmaların bulunduğunu bu kapsamda 513 firma tespit ettiklerini söyleyerek, “Bu firmalarımızın ihtiyaçlarını ve niçin ihracatçı olamadıklarının tespitlerini yapacağız ve 6 ay süreyle onlara taleplerine en uygun mentörle eşleştirerek 6 ay süreyle eğitimler vereceğiz. Eximbank’tan da bu firmalarımıza destekler vereceğiz ve bu firmalarımızı da ihracat ailemize dahil edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Bakan Pekcan, daha sonra sanayi ve ticaret, esnaf ve sanatkar odaları, iş insanlarının katılımıyla istişare toplantısına katıldı. Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde hükümetin esnaf ve sanatkarların, işletmelerin, KOBİ’lerin her zaman yanında olduklarını sözlerine ekledi.

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