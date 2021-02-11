Eroin sevkiyatında Cumhuriyet tarihinin en büyük darbesi Bakan Pekcan duyurdu, tam 808 kilogram Türkiye - İran sınırında 808 kilogram eroin maddesi ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 808 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı. Pekcan ele geçirilen eroinin bugüne kadar sınırda yakalanan en büyük miktar olduğunu belirtti.

Şanlıurfa’ya gerçekleştirdiği ziyarette esnaf ve oda temsilcileriyle bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile İran’ı birbirine bağlayan Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 808 kilogram eroin maddesinin ele geçirildiğini belirtti. Bakan Pekcan konuşmasında ele geçirilen eroinin sınırda bugüne kadar yakalanan en yüksek miktar olduğunu belirterek ekipleri kutladı.

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