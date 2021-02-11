Bakan Pekcan: Aşıyla birlikte büyümeye devam edeceğiz (2)

GÜRBULAK SINIR KAPISI'NDA 808 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Şanlıurfa Valiliği'nde STK başkanları ile toplantı düzenledi. Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Pekcan, Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'nda son yılların en büyük uyuşturucu operasyonunun yapıldığını belirterek, "Son yılların en büyük eroin operasyonu Ağrı´da bulunan Gürbulak Sınır Kapısı´nda gerçekleşti. Gürbulak´taki Gümrük Muhafaza ekiplerimiz ilk defa gümrük kapılarında bugüne kadar en yüksek eroini yakaladı. 808 kilo eroin yakalamışlar. Ben bunu yakalayan tüm gümrük çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
DÜNYA KÜÇÜLÜRKEN TÜRKİYE BÜYÜDÜ
IMF verilerine göre dünya ekonomisinin yüzde 3.5 küçüldüğü bir dönemde Türkiye´nin üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 büyüme gerçekleştirdiğini belirten Bakan Pekcan, Türkiye´nin 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatacak çok az sayıdaki ülkelerin arasında gösterildiğini ifade ederek, "Çok şükür Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlık altyapımız sayesinde bu süreci temkinli ve başarılı bir şekilde geçiriyoruz. İnşallah aşıların da yaygınlaştırılmasıyla hem sağlık ve hem ekonomik alanda dünyadan ayrışarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
Pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın açıkladığı İstikrar Kalkanı ile beraber iş dünyasına istihdam, finansman ve vergi kolaylıkları getirildiğini hatırlatan Pekcan, esnaf ve sanatkara 2020 yılında 42.6 milyar liralık kredi kullandırıldığını anlattı. Pekcan, geçen hafta esnaf ve sanatkarın kredi borçlarının haziran sonuna kadar ertelendiğini hatırlatarak, bu süreçte gerekli tedbirleri almaya devam ettiklerini söyledi.
Bakan Pekcan ve beraberindekiler, buradaki toplantının ardından Atatürk Bulvarı üzerindeki esnafı ziyaret etti.DHA-Politika Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2021-02-11 16:47:04
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