Güllübağ Parkında sona doğru

Karaköprü Belediyesinin yemyeşil ilçe parolasıyla Güllübağ mahallesine yaptığı 6 bin metrekarelik parkın yapım çalışmalarında sona gelinirken, ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarının ardından hizmete sunulacak

Vatandaşların daha fazla yeşil alan ve yaşam alnına sahip bir ilçede yaşamaları için yeni parklar kazandıran Karaköprü Belediyesi, Güllübağ Mahallesinde yaptığı 6 bin metrekarelik modern parkın çalışmalarını sürdürüyor. Bitme aşamasına gelen parkta ağaçlandırma, çimlendirme ve oyun grubu, mobilya yerleştirilmesinin ardından vatandaşların hizmetine sunulacak.

Güllübağ mahallesinde yaşayan vatandaşların yeşil alan ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan parkın içerisinde çocuk oyun grupları, yürüyüş yolu, fitness grupları, oyun sahaları ile oturma grupları bulunuyor.

Daha yeşil ilçe, daha konforlu bir Karaköprü parolasıyla çalıştıklarının altını çizen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Şanlıurfa’nın en fazla yeşil alana sahip olan ilçesi olduğumuzu her fırsatta deklare ediyorum ama yeni konutlaşma alanı olduğumuz için bu yeşil alanın yetersiz olduğunun da bilincindeyiz. Kişi başına 10 metrekare yeşil alan ile Şanlıurfa'da bu anlamda en iyi ilçeyiz ancak her geçen gün büyüyoruz ve yeni yeşil alanlara ihtiyaç duyuyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizle ilçemizde yeşil alana çevrilecek alanlarımızı belirleyip hemen çalışmalara başlıyoruz. Güllübağ Mahallemizde de 6 bin metrekarelik güzel, modern bir parkı hizmete sunmaya hazırlanıyoruz. Parkımız şimdiden mahallemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçedeki ihtiyaçlar dahilinde yeni park ve refüj çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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