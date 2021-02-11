Şanlıurfa'da 20 noktada sinyalizasyon ve kavşak çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğun fazla olduğu bölgelerde vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacı ile 20 noktada sinyalize kavşak yapım çalışmalarına başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve 20 noktada yapımına başlanılan sinyalize kavşaklar uzaktan kontrol edilebilir özelliğe sahip olacak.

İlçelerde gerçekleştirilen çalışmalarla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi tarafından yönetilen kavşak sayısı 100’e ulaştı.

Birecik ilçesinde 10 Temmuz Kavşağı, Ziraat Bankası Kavşağı, Haliliye ilçesinde Zeytin Dalı Kampüsü, Açıksu Kavşağı, Şehit İbrahim Kavşağı, Karaköprü ilçesinde Seyrantepe Kavşağı, Fuar Kavşağı, Mesire Kavşağı, Fevzi Çakmak Bulvarı, Otogar Kavşağı, Adnan Menderes Kavşağı, Diyarbakır yolu ve buluntu Hoca Kavşağında sinyalizasyon tesisi çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca Suruç, Ceylanpınar, Viranşehir ilçelerinde de uzaktan kontrol edilebilir sinyalize kavşak yapım çalışmalarını sürdüren ekiplerin çalışmalarıyla kazaların da önüne geçilmesi planlanıyor.

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