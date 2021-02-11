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Şanlıurfa esnafı sorunlarını Bakan Pekcan’a anlattı Bakan Pekcan esnafla bir araya geldi

İHA

Şanlıurfa esnafı sorunlarını Bakan Pekcan’a anlattı Bakan Pekcan esnafla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafla buluşarak sorunlarını dinledi. İlk önce valilik konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Bakan Pekcan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekilleri, Şanlıurfa Milletvekilleri Gülender Açanal, Halil Özşavlı, Ahmet Akay ve İbrahim Halil Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdülkadir Akgül, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, Şanlıurfa’daki ekonomik faaliyetlerle ilgili oda, borsa ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında Şanlıurfa’nın sosyoekonomik verileri hakkında bilgiler veren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “İlimize verdikleri destek ve katkıları için hem bakanımıza hem de değerli konfederasyon başkanlarımıza teşekkür ediyor, toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Şanlıurfa’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise, pandemi süreciyle ilgili ekonomik gelişmeleri değerlendirerek, bu kapsamda esnaf ve sanatkârlara yönelik uygulamaya konan finansman ve istihdam gibi desteklere değindi. Şanlıurfa’nın bir tarım kenti olması münasebetiyle, tarıma dayalı yatırımların önem kazandığını kaydeden Pekcan, “Şanlıurfa’dan 19 lisanslı depoculuk başvurusu var. Bunlardan 7 tanesine faaliyet izni vermiş bulunuyoruz. Yaklaşık 300 bin ton lisanslı depo kapasitesi var. Pamuk ve Urfa fıstığı nedeniyle daha fazla lisanslı depoculuk başvurusu olacağını düşünüyorum. Onları da değerlendireceğiz.” dedi.

"Harran Ovası'nı korumak için uydu kent kuracağız"
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan öncülüğünde Şanlıurfa’da gerçekleştirilen esnaf buluşması toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa’nın tarih, turizm ve kültür şehri olmanın yanında esasen bir tarım şehri olduğunu ifade etti. Şanlıurfa tarımı için Harran’ın önemine değinen Beyazgül, Harran Ovası'ndaki tarımsal arazilerin korunmasına yönelik geliştirdikleri uydu şehir projesini, Harran ile Akçakale arasındaki dağlık alanda kurmayı planladıklarını belirterek, bu projeleri için başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere tüm bakanlıkların desteğini istediklerini söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin, şehrin ekonomisinin gelişmesi, istihdam olanaklarının artmasına yönelik çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in önerileri üzerine hayata geçirilen emek yoğun sanayi yatırımları projelerine destek verdiklerini ve bu kapsamda altı adet fabrika binası inşa etmeye başladıklarını ifade etti. Şanlıurfa’nın tarımsal üretimi, genç nüfus potansiyeli ve güvenli bir ortamı nedeniyle yatırım yapılabilecek iller arasında ilk sıralarda yer aldığını kaydeden Beyazgül, belediye olarak esnafa yönelik eticaret eğitimi destekleri verecekleri müjdesini verdi. Şanlıurfa’nın ihracat rakamlarını yükseltmeye yönelik projelere destek vermeye hazır olduklarını kaydeden Beyazgül, bu yönde yürüttüğü çalışmalardan dolayı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a teşekkür etti.

Sabretmek zorunlu
Toplantıda birer konuşma yaparak pandemi sürecinde esnafın yaşadığı sorun ve sıkıntılardan bahseden TEKSOMB Başkanı Abdülkadir Akgül ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken de devlet tarafından yapılan desteklerin önemine değinerek, esnaf ve sanatkârların bu zorlu süreçte biraz daha sabretmesinin zorunlu olduğunu söylediler. Şanlıurfa’daki esnaf, sanayici ve ekonomiyle ilgili diğer meslek kuruluşu temsilcilerinin sorularının cevaplanması ile devam eden toplantı, Bakan Pekcan’ın soruları cevaplamasının ardından sona erdi.

Valilikteki toplantının ardından esnaf ziyaretine çıkan Bakan Pekcan ve beraberindekiler, Şanlıurfa’daki temaslarına akşam saatlerine kadar devam etti.

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