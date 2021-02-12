Geri manevra yapan kamyonun altında kalan şahıs öldü

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'da geri manevra yapan kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Diyarbakır karayolunun GAP Havaalanı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, arızalanan kamyonunun arızasını gidermek için yardıma gelen Necmi Kaya, o esnada geri manevra yapan kamyonun altında kaldı. Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kaya'nın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.