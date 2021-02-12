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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceylanpınar’da toplu sözleşme sevinci

İHA

Ceylanpınar’da toplu sözleşme sevinci

Dünyayı sarsan pandemi koşullarına rağmen Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde belediye işçilerinin maaşlarına ortalama yüzde 30’u bulan zam yaptı. Ceylanpınar Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Şanlıurfa Şubesi arasında 3 yıllık süreyi kapsayacak olan toplu iş sözleşmesi, pandemi koşullarında düzenlenen törenle imzalandı.
Belediyede çalışan 28 kadrolu işçiyi kapsayan sözleşmenin imza töreninde emeğin önemine dikkat çeken Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, “Çalışanın hakkının alın teri kurumadan tam ve zamanında verilmesini tavsiye eden bir dinin mensuplarıyız. Bizim gözümüzde işçilerimizin emeğinin karşılığı eksiksiz verilmelidir.” dedi. Başkan Soylu, Belediye İş Sendikası, Belediye Başkan yardımcıları ve encümenlerinin toplu sözleşmeyle ilgili son derece titiz bir çalışma yürüttüklerine vurgu yaparak, "ncelikle toplu sözleşmede emeği geçen meclis üyeleri arkadaşlarıma ve yetkili sendika başkanımıza çok teşekkür ediyorum. yüzde 25 tekabül eden bir zam oldu. Çıplak maaş üzerinden eklenti ve sosyal haklarla beraber yüzde 30 bulan bir zam ile işçilerimizin alın terinin karşılığını verme çabasında olduk. Bunun için de tüm imkanlarımızı zorladık. Gönül isterdi ki bu maaşın 1.5, 2 kat fazlasını verelim. Ancak, imkanlar, bütçe durumumuz ve gelir ile giderlerimiz dikkate alındığında olabilecek en iyi zam verilmiştir. İşçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun, güle güle harcasınlar" dedi.
Toplu iş sözleşmesiyle ilgili çok duygulandığını belirten Belediye İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Adem Şıltak ise günün şartları, dünyayı sarsan pandemi ve işsizlik koşullarına rağmen işçiler adına sevindirici bir ücretle imzaların atıldığını vurguladı. Başkan Şıltak, ‘’Biz de yaklaşık 1 aydır belediye başkanımızın görevlendirdiği belediye başkan yardımcıları ve müdürleriyle birlikte bir çalışma yaptık. Hem belediyemizin akvaryum dengesini koruyarak hem de işçilerimizi günün ekonomik şartlarına ezdirmemek üzere rotamızı çizdik, bir hedef koyduk. En son dün geç saatlere kadar bunun rövanşını yaptık. Bugünde belediye başkanımıza bunu tevdi ve imza için arkadaşlarımızla bir araya geldik. Belediye başkanımız bugün bu sorumluluğu aldı. Ben de bu duygu ve düşüncelerle sendikam ve işçi arkadaşlarım adına emeği geçen başta sayın belediye başkanım ile yönetimine şahsım olarak çok teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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