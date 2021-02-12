Tamirine yardım etmek istediği kamyonun altında kalıp, öldü

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, arızalanınca tamirine yardım etmek istediği kamyonun geri manevra yapması sonucu altında kalan Necmi Kaya (52), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde GAP Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Necmi Kaya tanıdığı bir kişinin arızalanan kamyonunun tamirine yardım etmek istedi. Bu sırada geri manevra yapan kamyon, Necmi Kaya'ya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaya'nın cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen kamyon şoförü ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-02-12 14:06:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.