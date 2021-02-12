Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 tarım işçisi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa Suruç karayolunun Payamlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 21 UC 615 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Taklalar atarak yol kenarındaki tarlada duran minibüsteki 13 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gönderilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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