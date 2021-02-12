Haliliye’de sıcak yemek hizmeti

Haliliye Belediyesi, ‘dualarınıza talibiz’ şiarıyla yürüttüğü sıcak yemek hizmetiyle ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine sefer taslarıyla 3 bin 97 kişiye yemek ikramında bulunmaya devam ediyor.

Temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra, sosyal belediyecilik hizmetiyle gönüllere dokunan Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, “Dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye” sloganıyla çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Evde yemek yapamayan aileler için her gün Sosyal Yardım İşleri Kompleksindeki aşevinde hazırlanan yemekler, sefer taslarına doldurarak, araçlara yükleniyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 677 hanede 3 bin 97 kişinin kapılarını tek tek çalarak yemekleri teslim edip, boş sefer taslarını alıyor. Her gün üç çeşit sıcak yemek evlerine gelen vatandaşlar, Haliliye Belediyesinin kendilerine sunduğu imkandan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini iletiyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi ve Haliliye Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan başvurular Gönül Masasında inceleme komisyonunca değerlendirildikten sonra ailelere sıcak yemek ikramında bulunduğu ifade edildi.

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