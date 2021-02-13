AK Parti 6. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi yapıldı

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Şanlıurfa Ak Parti İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi 11 Nisan Kapalı Spor Salonunda yapıldı.

Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından istiklal marşının hep bir ağızdan okunmasıyla kongrenin açılış konuşmalarına geçildi.

Gençsin önde yürü inandığın yolda yürü ilkesi ile gerçekleştirilen kongrede Şanlıurfa AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığına Emre Karaçizmeli seçildi. Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde tüm teşkilatlarımızla yekvücut olarak, birlik içinde yeni Türkiye hedefimize ulaşacağız” dedi.

Kongrede Şanlıurfa AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı seçilen Emre Karaçizmeli kendisine tevdi edilen görevi layıkıyla yerine getirebilmek adına çalmadık kapı bırakmayacaklarını belirtti.

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