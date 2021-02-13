Polisin dikkati ile motosiklet hırsızı yakalandı

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde devriye atan polis ekipleri, şüphelendiği şahsı üzerindeki çalıntı motosikletle yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yaşandı. Ali A.’ya ait 63 MA 7741 plakalı motosikletin çalındığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bölgede hırsızın yakalanması için çalışma başlatan Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, devriye sırasında şüpheli bir şahsı fark ederek, durdurdu. Yapılan inceleme ve sorgulamada motosikletin çalıntı olduğunu tespit ederek el koyan ekipler, İ.E.’yi gözaltına aldı.

Mağdur vatandaşa sürpriz yaptılar

Polis ekipleri, motosikleti çalınan Ali A.’nın kapısını çalarak motosikletinin yerinde olup olmadığını kontrol etmesini istedi. Motosikletinin bulunduğunu gören Ali, polis ekiplerine teşekkür etti. Ali A., emniyetteki işlemlerinden ardından motosikletini teslim aldı.

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