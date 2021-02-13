Şanlıurfa’da Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi kuruldu

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi kuruldu.

Karaköprü Belediyesi ilçeye kazandırdığı El Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi’ni hizmete açarak gençleri bilimle buluşturuyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ildeki 3 televizyonun ortak canlı yayınında düzenlediği basın toplantısında Uzav ve Havacılık Bilim Merkezinde çalışmaların sona geldiğini ve önümüzdeki ay hizmete açılacağının müjdesini verdi. Basın toplantısına bilim merkezinin kurulmasına destek veren İl Mili Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer de katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Uzay Projesine destek vermek ve yeni bilim adamlarının yetişmesine katkı sağlamak adına bilim merkezinde gençleri bilim ve uzay ile tanıştırmak istediklerini belirten Baydilli, “Şanlıurfa geçmişte kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, çok önemli ilim insanlarını bağrında yetiştirmiş bir şehirdir. Biz Şanlıurfa'ya kazandırdığımız bilim merkezimize yine Harran’da yetişmiş gök bilimleri alanında birçok keşif yapmış, astronomiye öncülük etmiş El Battani'nin ismini verdik. Bu topraklarda özellikle çok önemli bilim adamları yetişti. Bugünden sonra da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan bilim ve uzay hamleleri ile ülkemiz bu konuda lig atlayacaktır, önemli yerlere gelecektir. Biz de sayın Cumhurbaşkanımızın bu hamlesine destek vermek için bilim merkezimizde gençlerimizi bilimle, uzayla, astronomiyle tanıştıracağız ve gelecekte bu alanlara yönelmelerinde yol gösterici, yardımcı olacağız. Çünkü biz astronomi, matematik ve tıp gibi temel bilimlere öncülük etmiş, çığır açmış bir medeniyetin mirasçılarıyız. Geçmişte bilime bu kadar hizmet etmiş, yön vermiş ilim insanlarının torunları olarak bizim de bilimde geri durmamamız ön plana atılmamız ve üretmemiz gerekiyor. İşte bilim merkezimizde tam da bunu gençlerimize aşılamaya, dedelerimizin mirasçıları olarak bilime yeniden yön veren bir nesil oluşturmamız gerektiğini anlatacağız. Bilim merkezimiz Şanlıurfa’mıza, Karaköprü’ye ve genç kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Şanlıurfa İl Mili Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer ise bilim merkezinin gök bilimleri ve havacılık alanında gençlere çok önemli yol gösterici olacağına dikkat çekerken, Karaköprü Belediyesi ile ortaklaşa olarak burada gençlere önemli eğitimler vereceğini kaydetti.

Bilim Merkezi yakınına dikilen metal monolitte ise Göktürkçe 'Gökyüzüne bakarsan ay'ı görürsün' ve 'Hedef 2023' yazıları dikkat çekti.

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