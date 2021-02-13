Şanlıurfa merkezli 10 ilde terör operasyonu: 18 gözaltı

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Şanlıurfa’da PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanışının yıldönümü öncesinde eylem hazırlığı içerisinde olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik Şanlıurfa merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına aldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCKPYD/YPG terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat’ta yakalanıp Türkiye’ye getirilişinin yıldönümü öncesinde düğmeye bastı. Bu kapsamda terör örgütü içerisinde faaliyet yürütüp deşifre olmadan Türkiye’ye illegal yollardan geri döndükleri ve uyuyan hücre olabilecekleri şeklinde belirlenen 18 kişinin adresine operasyon yapıldı. Şanlıurfa merkezli Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Osmaniye, Adana, Çorum, Uşak ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 18 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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