Evlenen çiftlere ömürlük hediye Yeni evlenen çiftler fidanları toprakla buluşturacak

Şanlıurfa’da yeni evlenen çiftler için Yaşayan Evlilik Ormanında zeytin fidanlarını toprakla buluşturularak, hem çiftlere ömürlük hediye veriliyor hem de yeşil alan miktarı arttırılıyor.

Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçe belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “Yeşilin ve doğanın kalbi Haliliye” sloganıyla Haliliye’nin yeşil alan miktarını ve ağaç sayısını her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Harran Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında da, yer temini yapılan alanda Yaşayan Evlilik Ormanı projesini hayata geçiren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Haliliye Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikah akdini gerçekleştiren çiftler için zeytin fidanlarını toprakla buluşturuyor. Çiftlerin isimlerinin yazıldığı totemleri de toprağa gömen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, daha sonra fidanların can suyunu veriyor.

Öte yandan Haliliye Belediyesi Evlendirme Memurluğuna müracaatta bulunan çiftler, talepleri halinde fidanlarını kendileri de toprakla buluşturabilecek.

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