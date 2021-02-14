Viranşehir Belediyesi refüjleri ışıklandırdı

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Viranşehir Belediyesinin çalışmaları sonucu E90 karayolu refüjü ışıklandırıldı.

Kent estetiğine büyük önem veren Viranşehir Belediyesi, şehir merkezinden geçen E90 karayolu refüjünün ışıklandırma direklerine Ayyıldız motifli ışıklar taktı. Yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla Viranşehir'in görsel güzelliği daha da artırdı. Refüjde yapılan ışıklandırma çalışması vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

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