Kısıtlamaya uymayan 232 kişiye idari işlem yapıldı

Korona virüs salgınının kontrol altında tutulması için getirilen kısıtlama denetimlerine uymayan 232 kişiye idari işlem yapıldı.
12 Şubat 2021 Cuma günü saat 21.00’de başlayıp, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlamaları süresince, Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda il genelinde kolluk kuvvetleri, şehrin ana bulvarları ve kavşaklarda sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetlemeler yaptı. Yapıla denetimler kapsamında 923 ekip halinde çalışan 2842 personel iş yeri, alan ve izolasyon denetimlerini sürdürdü. Deneti ve uygulamalarda, hafta sonu kısıtlama kurallarını ihlal eden 232 kişiye idari işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.