Şanlıurfa Valisi yetimlerin yüzünü güldürdü

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yetim ve engelli çocukları bulunan aileleri ziyaret ederek sıkıntılarını dinleyip, devlet desteğinden başka hiçbir geliri olmayan ailelerin maddi sorunlarının çözülmesi için talimat verdi.

Vali Yardımcısı ve Haliliye Kaymakamı Metin Esen ile birlikte yetim ve engelli ailelerinin evlerine giden Vali Abdullah Erin, yetimlerin anneleriyle sohbet ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledi. İlk olarak, aynı evde ikisi engelli üç yetim çocuğuyla yaşayan Suriyeli bir annenin kapısını çalan Vali Erin, girdiği evde uzun süre kalarak ailenin yaşam ortamına şahit oldu. Engelli çocukların sağlık sorunlarıyla ilgilenilmesi talimatı veren Vali Erin, çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Yetim ve engelli vatandaşların bulunduğu evleri ziyarete devam eden Vali Erin, hastalığı nedeniyle çalışamaz durumda olan 6 çocuklu bir Şanlıurfalı vatandaşın evine de misafir oldu. Burada da ailenin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Erin, çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemeleri hediye ederken, anneye de acil gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için sivil toplum kuruluşlarından temin edilen alışveriş kartları verdi.

Gün içinde aynı şekilde dört aile ile bir araya gelen Vali Erin, Açık Kapı Müdürlüğü tarafından tespit edilen ve yapılan inceleme sonucu sosyal desteklerden faydalanması uygun bulunan ailelere nakdi yardımlar yapılması için talimat verdi. Hiçbir geliri bulunmayan ve çalışma imkanı olmayan yetim ailelerine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kira ve yakacak desteğinde bulunulacak. Ailelerin gıda, giyecek ve ev eşyası ihtiyaçları da Açık Kapı Müdürlüğü aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarınca temin edilecek.

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