Karaköprü kırsalına yatırımlar sürüyor

Karaköprü Belediyesi kırsal alanlarda yatırımlarını sürdürüyor. Sayburç kırsal mahallesine kazandırılan çok amaçlı salon tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerde hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin 'Kırsalı merkezden ayırmadan hizmet götüreceğiz' sözüyle kırsal mahallelere önemli yatırımlar yapılıyor. Sayburç Kırsal Mahallesine yapılan çok amaçlı salon tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi. Köy odası şeklinde tasarlanan çok amaçlı salonda kırsal mahalledeki vatandaşlar düğün, nişan, taziye, toplantı, misafir ağırlama gibi etkinliklerini gerçekleştirirken, içerisindeki kitaplıktan çocuklar kitap alıp okuyabilecek.

Baydilli, hedeflerinin çok amaçlı salon olmayan kırsal mahalleye çok amaçlı salon kazandırmak olduğunu ifade ederken, birçok mahalleye çok amaçlı salon kazandırıldığını ve kalanların da yer tespitinin ardından ihale edileceğinin altını çizdi.

Sayburç mahallesine kazandırılan çok amaçlı salon pandemi tedbirleri nedeniyle kapalı tutulurken, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından açılışı gerçekleştirilerek hizmete sunulacak.

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